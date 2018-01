L’histoire du Refoulons : le Tortillard de Montmorency

Enghien les Bains est une ville desservie par le train. Depuis Enghien on peu aller à Paris, Pontoise, ou encore Valmondois. Jadis, on pouvait se rendre à Montmorency en train depuis Enghien !

Jean-Pierre Bousquet, Conseiller municipal, Délégué à la Médiation et à la mémoire de la ville d’Enghien les Bains, et Jean-Claude Gentet, auteur et utilisateur de cette courte liaison ferroviaire viendront nous raconter l’histoire du Refoulons depuis sa création jusqu’à sa disparition.