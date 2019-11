L’humour en poésie.

On dit que les poètes sont des gens plutôt tranquilles, rêveurs, un peu éthérés, dans la Lune ou sur d’autres astres, loin des dures réalités de l’existence. Beaucoup d’écrits poétiques prouvent le contraire, les poètes sont des observateurs lucides du monde qui les entoure, ils voient la beauté mais ils voient aussi la laideur.

Plutôt que de tomber dans la tristesse et le désespoir ils adoptent souvent cette forme de contre pouvoir à la méchanceté, la violence, le crime, qu’est le rire. Et surtout cette forme particulière du rire qu’est l’humour, ce que Chris Marker appelait « la politesse du désespoir ».

L’émission des Fragments Poétiques de ce jeudi 28 novembre sera consacrée à ces écrits poétiques, poèmes, prose, chansons, qui ont utilisé l’humour pour fustiger les travers du monde, parce que l’humour, par son recul et son courage vis-à-vis des événements, laisse une porte ouverte à l’espoir.

Nous naviguerons dans les eaux bienfaisantes du rire humoristique avec des poètes de toutes époques, alors peut-être évoquerons nous Clément Marot à l’aube de la Renaissance, Victor Hugo, François Coppée, Charles Cros au 19ème siècle, les poètes du monde moderne comme Boris Vian, Raymond Queneau, Jacques Prévert, René de Obaldia, sans oublier les poètes de notre association de l’Ouvre Boite à Poèmes.

L’humour se rencontre dans tous les chemins de la poésie, il peut être goguenard, sinistre, impertinent, absurde, cruel.

Pour cette émission nous serons une équipe très portée par l’humour, Jean Pierre Déjou et sa guitare, François Fournet grand spécialiste de l’humour qu’il déploie sur scène actuellement dans une série de spectacles, Michel Cousin aux manettes de la technique et dont le rire communicatif fait trembler les murs et enfin Claude et Franck Viguié les animateurs habituels de l’émission.

Alors rendez-vous jeudi 28 novembre à 21h pour rire et sourire avec nous en poésie et en humour.