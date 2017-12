L’hypnose pour soigner les phobies

Vous souffrez de phobies ? Vous éprouvez des sensations de crainte et de forte anxiété dans des circonstances aussi diverses que variées : peur de la foule, des lieux publics, d’être enfermé. Phobie sociale comme prendre la parole en public. Phobies des transports : peur de prendre l’avion ou un ascenseur, de descendre dans le métro. Phobies des animaux : souris, serpents, ou des insectes : araignées, guêpes.

Votre malaise se traduit par des jambes molles, palpitations, vertiges, oppression, bref c’est la panique attak comme disent les anglo-saxons.

Shlomi Levi, formé à l’hypnose thérapeutique ericksonienne et à la PNL (Programmation Neuro-Linguistique), également passionné par les neuro-sciences et les nouvelles techniques d’hypnose, vous expliquera comment l’hypnose peut vous aider à vaincre vos peurs, vos phobies et vous permettre de reprendre le contrôle de votre vie pour un bien-être au quotidien retrouvé.

Présenté par Marie-Françoise Souchet