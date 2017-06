Liat Cohen, princesse de la guitare classique

Liat Cohen, l’invitée de Ballade musicale est une pionnière de la renaissance de la guitare classique et de la création contemporaine. Surnommée princesse de la guitare classique, son jeu est habile, sensuel, délicat, inventif autant que virtuose. Distinguée parmi les meilleurs guitaristes mondiaux, Liat Cohen est une vraie guitariste perpétuant la grande tradition établie par le légendaire Andrès Segovia, transformant la guitare , instrument intimiste, en un instrument soliste s’imposant aux grandes salles de concert tout en conservant ses nuances délicates et chaleureuses.

La presse dit d’elle :

Éblouissante guitariste, Liat Cohen se penche amoureusement sur sa guitare dont elle tire larmes, orages et tendresse. C’est purement magnifique. Son album de musique classique Rio-Paris atteint des sommets rares.

IDFM radio Enghien est fière d’accueillir Liat Cohen qui se produit sur les cinq continents et collabore avec les plus grands chefs et les plus grands orchestres et ensembles comme l’Orchestre Symphonique de Jérusalem, l’Orchestre de Chambre d’Israël, Lorraine, Berne Melbourne, Haïfa et Istambul, Cette émission nous permet de découvrir une muse et une musicienne au tempérament magnétique. Elle nous fait voyager en compagnie de compositeurs mythiques comme Verdi, Paganini, Vivaldi, Giuliani.

Au cours de l’émission, est évoquée la 15ème édition du Festival Les Nuits d’été de Macon. et et au programme également des extraits du disque Pictures de la pianiste Juliana Steinbach,une interprète extraordinaire, lauréate Blüthner, représentant la nouvelle génération.

Présenté par Bernard Ventre.