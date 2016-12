L’industrie aéronautique valdoisienne au Japon

Trois industriels valdoisiens étaient présents sur le stand du CEEVO, le Comité d’Expansion Economique du Val d’Oise, lors du salon commercial de Nagoya 2016 : Christophe Bertholet, PDG d’Alcore Technologies de Saint-Ouen-l’Aumône, Boubaker Rajhi, PDG d’Air control/olympique peinture d’Herblay et Pierre Kuchly, General manager d’ Era/Sib d’Argenteuil, Président de la CGPME du Val d’Oise et de l’Ile de France.

Participent à cette émission : Christophe Bertholet pour Alcore Technologies, évoque sa PME innovante, pionnière dans les systèmes de drones ailes fixes, multi rotors, solutions hybrides, considérée comme l’une des leaders mondiaux depuis 1989 et Boubaker Rajhi pour Air control/olympique peinture est spécialisé dans le traitement des surfaces, le contrôle de fabrications industrielles et un prestataire de pièces aéronautiques, peinture sur les pièces d’avion et d’armement.

Ce sont deux hommes d’expérience et de passion.

Présentation de Bernard Ventre.