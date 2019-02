Pour cette émission spéciale Saint Valentin, nous parlerons d’amour évidemment et plus spécifiquement de l’intelligence amoureuse.

Pour m’accompagner sur ce thème j’aurai le plaisir de recevoir Florentine d’Aulnois-Wang, une des premières thérapeutes de couple Imago formée en France.

En couple depuis plus de 20 ans et mère de trois (grands) enfants, elle a publié « les clés de l’Intelligence Amoureuse » chez Larousse et fondé “L’Espace du Couple”.

Elle nous parlera de son livre “L’Intelligence Amoureuse”: 13 principes et 13 rituels pour changer de regard sur votre couple à l’aide d’outils concrets pour passer de la crise à la connexion…

Un guide pour apprendre à accueillir le cadeau de nos crises, comprendre l’impact de nos enfances dans notre relation, ouvrir un espace à deux pour nous dire, sans crier ni se taire, et retrouver la joie d’être ensemble.

Au sujet de l’animatrice :

Catherine Oberlé est Gestalt-thérapeute et coach en développement personnel et professionnel, Fondatrice de l’Académie du Féminin, Auteure de « Domptez vos peurs et libérez votre féminin ».