L’invitation au voyage – Black Poetry

Et si on plongeait dans l’univers de la poésie afro-américaine ?

De ses débuts en 1910 à son apogée dans les années 60/70 au slogan qui en dit long : BLACK IS BEAUTIFULL ! Finies les crèmes pour se blanchir la peau ! Les séances de torture chez le coiffeur pour se raidir les cheveux ! BLACK IS BEAUTIFULL !

Deux hommes se dressent, figures de proue, et portent ce message !

Deux manières de dire les choses…Le Réverend Martin Luther King et ses adeptes prient et »marchent » ensemble… Malcom X et ses Black Panthers rugissent…

Écoutez bien ces textes, il y a de la colère et de l’amour. De la fierté aussi BLACK IS BEAUTIFULL !

Nous voulons vous les faire entendre dans cette Amérique de Trump ! Ils y vibrent encore plus !