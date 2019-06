L’invitation aux voyage – Le voyage intérieur dans le monde du Corps-Esprit

C’est un voyage intérieur que l’on vous propose cette semaine avec la découverte de Sybernetics, le tout dernier ouvrage d’Olivier Lafay et de son équipe.

Cet ouvrage propose sept méthodes, toutes interconnectées, qui permettent d’accéder à la santé ou de la retrouver de manière durable, par le sport.

En effet le sport et plus particulièrement la musculation et le fitness peuvent nous permettre d’amorcer un voyage intérieur et profond. Ce voyage n’a rien à voir avec un repliement sur soi en se coupant de la réalité mais c’est bien plutôt la redécouverte de l’élan et de la vitalité qui nous est propre par la Connaissance et par l’Action

C’est la performance et la beauté considérées non plus comme simples buts mais comme des récompenses rencontrées en chemin dans une quête vers la santé, le bien-être et surtout l’Amour ; de soi, des autres, du monde…

C’est aussi se sentir bien et respecter son environnement le plus proche, à commencer par son propre corps.

Dans cette émission, nous vous proposerons de découvrir le sport sous un angle nouveau : celui de la douceur et de la reconnexion à soi, un corps-esprit réuni par le sport.

Les arts de la philosophie, la biologie, la psychologie, les neurosciences, l’anthropologie réunis pour tendre vers un mieux-être.

Au-delà du sport, c’est aussi notre rapport à nous-mêmes et au monde qui est interrogé ici. Un voyage qui commence à l’intérieur et qui s’étend vers l’extérieur…

Ainsi, grâce à des outils stratégiques puissants associés à la compréhension du fonctionnement global de l’être humain (« Connais-toi toi-même »), des milliers de pratiquants ont pu s’entrainer avec « efficience » (peu d’effort, beaucoup d’effets) et avoir en leur possession des clefs leur permettant d’avancer dans le dédale de la vie et ainsi les aider à (re)définir leur rapport au monde, aux autres et à eux-mêmes : un voyage au cœur de l’Humain pour l’Humain !

C’est ce que nous vous présenterons avec la présence inédite des auteurs de l’ouvrage mais aussi de pratiquants expérimentés qui nous parlerons de leur parcours avec la « Méthode Lafay » et de leurs retours d’expérience avec Sybernetics : comment cela les aide, pas seulement à réaliser des prouesses sportives mais aussi à améliorer leur vie au quotidien.