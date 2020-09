L’invitation aux voyage – Les rencontres musicales de Clermont dans l’Oise, à l’ère du Covid

Les voyages du monde d’après : visitez l’Oise !

L’Oise est un département qui jouxte la vallée de Montmorency. On y accède facilement via le plateau du Vexin. C’est la porte à côté et cependant le dépaysement, le calme et les merveilles tant architecturales que naturelles sont garanties.

Musicales aussi !

Ainsi depuis plusieurs années la ville de Clermont, au cœur de l’Oise, à 50 kilomètres de Paris, accueille en Septembre et en Octobre, au cours de ses fameuses Rencontres Musicales, les plus grands musiciens.

Les Rencontres Musicales de Clermont sont une promesse de voyage musical à travers les styles et les époques.

Cette année ne devrait pas faire exception à la règle. Il semblerait que le festival va résister au Covid ! En 2020 c’est Beethoven qui sera à l’honneur à l’occasion du 250ème anniversaire de sa naissance.

Pour réserver vos places : rencontresmusicales.clermont-oise.fr ou 06.14.13.02.60

Nous recevons dans L’invitation aux voyages Cécile Grange qui est le chef d’orchestre de ses rencontres.

Toute nouvelle élue de Clermont, en charge tout naturellement de la culture, elle nous emmène en promenade dans sa ville et sa région et nous dira peut-être les projets qu’elle a pour Clermont !