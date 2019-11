L’invitation aux voyages – Ce cher oncle Léon dans les mers du Sud !

Léon Gavet va nous être raconté par sa parente, Mireille Dodart, qui effectue un passionnant et rude travail d’anthropologue et d’ethnologue en analysant, triant et numérisant les lettres du missionnaire à sa famille ardéchoise.

Elle se donne pour tâche de les publier dans un livre. Elles mettent en perspective la vie extraordinaire de cet immense voyageur qui quitta son Ardèche natale à l’age de 27 ans pour n’en plus jamais revenir.

Nous lirons quelques morceaux épiques de cet aventurier hors pair affecté par sa hiérarchie à l’ile de Samoa, qui oeuvra pour ses habitants et parcourut les mers du Sud sans relâche depuis sa base samoane.

On lui doit des écrits passionnants sur la géographie océane, sur la vie et les moeurs des autochtones et sur la traversée nautique qu’il fit jusqu’en Australie pour gagner la région de ses futures ouailles.

A son actif des cartes et des réalisations importantes qui contribuèrent au développement de la région (des constructions d’églises, de routes, des canaux pour acheminer l’eau potable ou les matériaux lourds, des essais de plantations de coton, café, cacao et vanille, l’échec de sa tentative d’installation du téléphone).

Nous verrons également comment cette aventure se prolonge via Mireille qui a découvert dans un grenier de St Félicien (Ardèche) des écrits de lui inédits !