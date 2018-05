L’invitation aux voyages – Compostelle en chantant, Compostelle en roulant

Les chemins de St Jacques de Compostelle sont innombrables…

Laurent est parti de chez lui, dans le Val d’Oise, à deux pas du siège de la radio, précisément à Montmorency, pour rejoindre Compostelle… à vélo. Il sera notre invité dans cette émission.

Pierre chemine depuis Le Puy en Velay qu’il a quitté le 2 Mai 2018. Il a marché d’abord 10 jours avec un groupe de choristes pour un petit bout de chemin chanté.

Nous le retrouverons seul sur la route, aux alentours de Rocamadour, mais nous l’espérons toujours en voix. Il sera notre reporter en direct sur le chemin qu’il a déjà parcouru en 2015 et 2016.

Oyé, oyé, qu’on se le dise. On ne va se contenter de marcher avec pour horizon St Jacques de Compostelle sur ce chemin aux ramifications multiples !

Alors suivez les guides dans L’invitation aux voyages : vos animateurs Aymeric et Marie-Stéphane, leurs invités Pierre et Laurent et la fameuse coquille…