L’invitation aux voyages – Iran, un peuple de poètes

Mes amis sont partis en voyage touristique en Iran. A eux Persépolis, Ispahan, Shiraz, Yazd, Kashan, Téhéran…

A eux le Damavand…

A moi que reste-t-il pour me consoler de n’être pas de la partie ? Il me reste la poésie et le vin d’Omar Khayyam que je ressors de l’étagère de ma bibliothèque.

« Hier est passé, n’y pensons plus Demain n’est pas là, n’y pensons plus

Pensons aux doux moments de la vie Ce qui n’est plus, n’y pensons plus » « Ce vase était le pauvre amant d’une bien-aimée Il fut piégé par les cheveux d’une bien-aimée

L’anse que tu vois, au cou de ce vase Fut le bras autour du cou d’une bien-aimée! » « Elle passe bien vite cette caravane de notre vie Ne perds rien des doux moments de notre vie

Ne pense pas au lendemain de cette nuit Prends du vin, il faut saisir les doux moments de notre vie »

Et vous ?

Avec eux, mes amis voyageurs, Annie, Ali, Fabien et Enrick, et avec nous, Marie-Stéphane et moi, animateurs de L’invitation aux voyages, venez donc faire un tour au pays des poètes…