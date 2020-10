L’invitation aux voyages – La reine de la grimpe est notre marraine

Super fier d’accueillir la double championne du monde d’escalade Solenne Piret dans notre émission!

On ne peut pas tous les soirs avoir Rimbaud avec soi. Ce soir j’ai Solenne, c’est déjà pas si mal.

D’autant que je suis passionné de nature et d’escalade tout comme Jérôme notre consultant expert qui se joindra à moi pour la cuisiner.

Quels sont ses rêves et ses projets? Son rapport à la poésie? Je considère que les bons grimpeurs dansent sur le rocher alors que dire des grimpeuses? Sont-ce les ballerines des falaises?

En tous cas Solenne se frotte à des parois aux quatre coins du monde. Murs artificiels pour la compet à Innsbruck ou Briançon mais aussi sites naturels pour l’entrainement ou le simple plaisir.

Comme toujours nous avons mille sujets et mille actualités. On vous parlera aussi avec Solenne de la Course du Coeur 2020 et du don d’organes… Hélas la course n’aura pas lieu cette année mais ce n’est que partie remise.

Quant au don c’est toujours le temps d’en parler alors on va pas se gêner avec Solenne puisqu’elle est la marraine d’une des équipes qui devait participer à la course, j’ai nommé SAP.

Et pour finir nous dévoilerons avec Lise le résultat du concours artistique et littéraire co-organisé par l’association Trans-Forme sur le thème « Chacun a un super pouvoir, celui de sauver des vies » dont nous vous avions parlé il y a quelques mois.

Et figurez-vous que ça tombe bien puisque Solenne faisait partie du jury cette année!