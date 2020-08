L’invitation aux voyages – La Réunion avec un grand « R » sous toutes ses coutures

Nous retrouvons nos trois acolythes Clothilde, Alex & Remy en studio et à distance pour nous parler du pays de leur enfance : La Réunion.

Mais tout d’abord prenons des nouvelles de leurs projets en cours. Rappelez-vous ! Nous avions reçu Chlotilde au studio pour son faire-part de « Naissance d’une aventurière » suite à ses aventures autour du globe.

Qu’est devenue la future cuisinière? Et où en sont les projets d’Alex et de Remy et notamment l’ONG « ERP » (Elephants, Rhinos & People) qui oeuvre à protéger la faune en Afrique du Sud qu’ils soutiennent ?

Puis rentrons dans le vif du sujet: La Réunion de cirques en cirques. Cela fait quoi de grandir là-bas ?

Avec Chlotilde cela va de soi nous évoquerons la Gastronomie réunionnaise mais aussi ses Paysages et sa Littérature.

Remy fut un enfant du pays. Il nous parlera de son Histoire, de sa Faune et de sa Flore endémique, de Tourisme et partagera quelques endroits insolites avec nous.

Alex est en charge de la programmation musicale et elle nous chante « Ti fleur Fané » pour finir.