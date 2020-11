L’invitation aux voyages – L’amoureuse de la bleue baie de Somme

La baie de Somme est le royaume de Christine Roucaute, l’amoureuse de la baie bleue.

Dans ses eaux les bleus des cieux se reflètent à l’infini. Elle ne se lasse pas de les chanter.

L’enfance, les oiseaux, les paysages. Christine peint tout cela avec des mots. Elle vous invite aux voyages, tant intérieurs que géographiques avec, presque toujours, la belle baie bleue en toile de fond.

Ce soir elle se fera guide et charmera nos oreilles. Fermez les yeux, écoutez vents et mouettes, laissez-vous bercer par le ressac des marées, éprouvez les gifles de la bise et la morsure du sel, … et retrouvez l’heure bleue.

Et retrouvez la par la suite dans ses ouvrages:

Doux fruits amers

Terres de faïence

Le bleuté des aubes

et bientôt… Bleue baie de Somme