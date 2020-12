L’invitation aux voyages – Le café de la paix d’Auvers sur Oise, grand pourvoyeur de talents poétiques

Au Café de la Paix, un des plus vieux lieux de convivialité d’Auvers-sur-Oise – cet établissement est mentionné sur les registres cadastraux dès 1811 – Claire Houbert et Eric Andréa nous offrent un restaurant aux mets goûteux et choisis, mais aussi une scène musicale riche.

Jugez plutôt : récitals d’auteur-compositeur, groupes pop ou rock, concert de musicien classique. Il y a aussi une scène ouverte de slam, des retransmissions de match de foot, des cafés philo… y’en a pour tous les goûts, vous voyez !

Alors, venez écouter Claire et Eric nous parler avec enthousiasme de LEUR Café de la Paix et de sa vie sous confinement : il reste ouvert 7/7 midi et soir, repas à emporter, même les 24/25 et le 31 décembre !

Et bien sûr, ils évoqueront l’histoire passionnante d’Auvers-sur-Oise, la dernière demeure de Van Gogh mais pas que… ! Ça vous donnera certainement l’envie d’y faire un tour…