L’invitation aux voyages – Les sonnets de France, de Russie et d’ailleurs

Je m’appelle Nadezda Vashkevich et je reviens sur L’Onde Poétique.

Après avoir été l’invité d’Hélène Buscail et de Nathalie Cousin dans Dis-moi ta poésie en Juillet 2019 je serai l’invité de Marie-Stéphane Vaugien dans L’invitation aux voyages du 20 Février 2020 pour vous parler de la Russie, mon pays !

En effet je suis née à Léningrad, désormais Saint-Pétersbourg. J’y ai fait des études de langues. Russe, anglais, français, allemand, espagnol et italien – je changeais de personnalité et de vision du monde plusieurs fois par jour au gré de mes lectures et traductions. C’était une période de pure immersion dans les lettres et de grande insouciance bien sûr.

Et puis je suis partie en France à l’âge de 22 ans pour étudier la poésie, en maîtriser les rouages. J’ai rédigé une thèse, aujourd’hui devenue livre L’heureux phoenix sur le sonnet contemporain, et lu tant de poèmes que leurs rythmes, leur mémoire, leurs codes génétiques me sont restés dans le sang.

La peinture pour moi est complémentaire à l’écriture. C’est une façon d’exprimer ce qu’on ne peut pas ou on ne veut pas verbaliser, ou, tout simplement, un moyen de ne pas réfléchir, un plaisir de mouvement et de texture, une reconnaissance du quotidien.

Aujourd’hui j’enseigne les langues, traduis, écris et peins, cherche mon chemin et partage mon plaisir de création.