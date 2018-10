L’invitation aux voyages – On Air avec l’hôtesse de l’émission!

L’invitation aux voyages – Gagner sa vie en volant, c’est le pied !

« Madame, Monsieur bonjour, mon nom est Marie-Stéphane Vaughien et je suis votre chef de cabine.

Le commandant de bord Aymeric de l’Hermuziere et l’ensemble de l’équipage ont le plaisir de vous accueillir à bord d’un nouvel épisode de L’invitation aux voyages dans le cadre de L’onde poétique.

Accrochez bien vos ceintures et méfiez-vous, après l’atterrissage, du décalage horaire ! »

Les pieds sur terre et la tête dans les étoiles. C’est ce qu’a pratiqué Marie-Stéphane, co-animatrice de L’invitation aux voyages, toute sa vie professionnelle.C’est ce qu’elle continue à faire au cours de sa deuxième carrière d’écrivain, de poète, de slammeuse et de comédienne. On dit « One woman show ».

Et c’est précisément au Théâtre le Passage vers les Etoiles dans le 11ème arrondissement de Paris qu’elle nous entraine à sa suite aux 4 coins du monde, Entre deux bleus, d’escale en escale pendant 1 heure.

Un tour du monde comme on les aime, bien ficelé, très entrainant, avec un fil rouge…

L’invitation aux voyages c’est également une heure, c’est le plaisir des mots, c’est une promesse de voyage, c’est de la poésie pure. Jeudi 18 Octobre ce sera également une invitation au théâtre.