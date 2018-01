L’invitation aux voyages – Le plus grand voyageur du monde

André Brugiroux, le plus grand voyageur du monde est un compatriote qu’on se le dise et il prendra du plaisir à rencontrer les auditeurs d’Ile de France sur Radio IDFM.

Qui plus est c’est un écrivain qui relate ses aventures et partage son expérience immense du monde dans ses livres. Mais ne vous méprenez pas. Il est avant tout citoyen du monde (plutôt que simple français) et amoureux de notre planète (plutôt que coureur de records).

Savez-vous qu’il existe des clubs de « grands voyageurs » dans lesquels est débattu le plus sérieusement du monde de la grandeur de ses membres !

Depuis Enrique, l’esclave malais de Magellan, qui fut le premier à réaliser un tour du monde jusqu’à François Gabart qui vient de pulvériser son record à la voile et en solitaire on a de tout temps chronométré les voyages, mais comment mesurer leur volume ? Leur intensité ? Leur durée ? On connaît le plus rapide, mais qui est le plus lent ? Qui est le meilleur et suivant quels critères ?

Cendrars faisait voyager les autres dans La prose du Transsibérien

Nicolas Bouvier décrivait merveilleusement ses itinérances et ce que lui dictait l’Usage du monde

Sylvain Tesson chemine ou s’enferme

René Caillé voyageait incognito en se faisant passer pour un musulman pour être le premier occidental à pénétrer dans Tombouctou

Saint-Exupéry relatait les premiers voyages en avion de l’aérospatiale et Marie-Stéphane, notre contemporaine co-animatrice de cette émission L’invitation aux voyages, les long-courriers d’aujourd’hui qu’ils soient business, affaires ou économiques.

André ? On le lui demandera !

André Brugiroux ne rentrera certainement pas dans des cases. Lui voyage selon son propre mode qu’il a forgé tout au long de plus de 50 ans de bourlingue.

On lui demandera également ce qu’il a appris en 50 ans de voyage, après s’être frotté à tous les peuples de la planète et quelles sont ses conseils pour demain.

C’est donc du rêve et de la réalité qui sont au programme de notre prochaine émission avec le plus grand voyageur du monde

Pour voyager à travers lui rendez-vous sur son site.