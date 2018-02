L’invitation aux voyages – Sur la route du Pérou et de ses poètes

Situé dans la partie centrale de l’Amérique du sud , avec une superficie de 1 285 216 km², deux fois et demi la surface de la France, de langue espagnole, le Pérou nous réserve des découvertes surprenantes.

Connu pour sa biodiversité qui se traduit en une flore et faune parmi les plus riches du monde, ses climats ainsi qu’une variété de paysages très contrastés s’étendant du bord de mer, l’océan Pacifique qui longe toute la partie occidentale du pays, à la cordillère des Andes, avec des sommets voisinant les 7000 m d’altitude et à la forêt amazonienne, il séduit les amoureux de la nature.

Dans ce contexte naturel assez imposant, le Pérou est aussi le berceau de prestigieuses civilisations anciennes qui se sont développés sur tout son territoire. C’est ainsi que de nombre de ses sites figurent dans la liste du patrimoine culturel de l’humanité.

Les diverses civilisations qui se sont succédées ont laissé leur empreinte au travers de citadelles (Machu Picchu, Pisac), forteresses (Ollantaytambo), tombes royales (Senior de Sipan), temples (les temple du soleil et de la lune de Trujillo), et autres vestiges qui n’ont pas fini de nous livrer tous leurs secrets suscitant l’intérêt des archéologues du monde entier.

Le Pérou est aussi un pays qui offre une mosaïque culturelle et ethnique extraordinaire qui constituent le reflet d’une nation métissée. Il cherche à concilier ses origines pré hispanique avec les différentes influences qu’il a subi depuis la colonisation espagnole. Tous les champs d’expression artistique participent à ce mouvement, peinture, poésie, littérature, musique, danse, gastronomie, artisanat et arts populaires telles que fêtes traditionnelles qui se déroulent même dans les villages plus reculés de la cordillère des Andes.

Aborder la littérature péruvienne est reconnaître sa richesse à travers les siècles. Figurent parmi les représentants contemporains les plus emblématiques par leur : Ciro Alegria, Alfredo Bryce Echénique, Jose Maria Arguedas, Julio Ramon Riveyro, Javier Heraud , et le prix Nobel 2010 Mario Vargas Llosa.

Le Pérou a aussi été un des centres les plus importants de l’activité et renaissance poétique de l’Amérique hispanophone durant le XX siècle. Nous pouvons constater un processus de compromis entre les racines autochtones et l’urgence de la modernité.

Parler de poésie péruvienne est évoquer Manuel Gonzales Prada, Abraham Valdelomar, Jose Maria Eguren et celui qui allait intégrer brillamment la poésie péruvienne à la poésie universelle : Cesar Vallejo.

« Il y a dans la vie des coups si forts… Moi je ne sais pas ! Des coups comme venus de la haine de Dieu ; comme si devant eux le ressac de toutes les souffrances S’engouffrait dans les puits de l’âme …je ne sais pas » Extrait des « Hérauts Noirs », César Vallejo

Embarquement immédiat pour un pays qui nous ouvre les portes d’une aventure fascinante.