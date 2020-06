L’invitation aux voyages – Un anglais « So British » qui veut changer le monde avant qu’il n’explose !

Derrière le type dissimulé par des plantes, qu’elles soient photographiées façon nature ou façon BD, se cache un poète et slammeur anglais déjanté comme on les aime, à l’humour ‘’So British’’ avec son délicieux accent à la Pétula Clark et autre Jane Birkin, qui circule toujours à vélo.

Il déclame ses textes-fleuve dans les Soirées Slam au Café de la Paix à Auvers sur Oise, semant allègrement des graines de folie à tout vent ! Il veut par ses mots et ses photos, rien de moins que changer le monde avant qu’il n’explose !

Il est ambitieux et déterminé et a toujours une blague au bout des lèvres !

Son nom : Chris Brooks.

Avec lui préparez-vous à voyager. Où va-t-il nous emmener ? Cornouailles, Sussex, Devon, dans les sonnets de Shakespeare ou les landes écossaises ?

Écoutez cette désopilante émission, mais attention on ne ressort pas indemne d’une heure en compagnie de ce joyeux et poétique trublion !