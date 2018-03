L’invitation aux voyages – La vallée heureuse du Haut Atlas et la poésie amazighe

Dieu n’a pas fait de place à la rose

… Ma sœur, étrangère au pays, ne t’étonne pas, Ne t’étonne pas de mon ignorance : Mes yeux n’ont jamais vu ni rose ni orange… On dit qu’il y a, en bas, au bon pays Où gens, bêtes et plantes n’ont jamais froid. Ma sœur étrangère venue de la plaine Ne ris pas d’une fille de la montagne Vêtue de laine grossière et allant pieds nus. Dieu n’a pas fait de place à la rose, Dieu n’a pas fait de place à l’orange Dans nos champs et nos pâturages… Jamais je n’ai quitté mon village et ses noyers Je ne connais que l’arbouse et les rouges cenelles Et l’humble touffe de basilic vert Qui éloigne de moi les moustiques Lorsque je m’endors sur la terrasse Quand sont trop chaudes les nuits d’été…

Pas de rose peut-être mais des lauriers roses par milliers. Pas d’orange mais des figues au détour des chemins, des olives et du pain (robs) à tremper dans l’huile.

Mais la soupe bessara aux fèves au goût incomparable…

Un paradis perdu, une Atlantide, on en trouve parfois au hasard des voyages. La vallée des Aït Bouguemez en est un, en est une.

Ce n’est pas pour rien qu’on l’appelle également la vallée des gens heureux. Rien d’étonnant non plus que les gens qui l’habitent soient de merveilleux poètes.

Voyez la grâce et le naturelle des fillettes sublimées par le bon air des montagnes et la vie pastorale :

Cette santé et ce charme est commun à tous les habitants des vallées de l’Atlas. J’avais aussi été séduit par les petites berbères du Moyen-Atlas.

Mais tout dans l’Atlas est enchanteur : les êtres, l’architecture des ksours et la nature environnante : roches et montagnes.

Je vous propose dans cette émission de rencontrer une de ces filles de la montagne qui se faisait appeler la petite grenouille.

Elle était poétesse. Elle a fasciné un de nos compatriotes au début du XXème siècle. Tandis que l’Europe engageait pour la seconde fois en vingt ans le reste du monde dans la guerre on chantait l’amour dans la vallée heureuse.

La fibule

« Grand-mère! grand-mère! depuis qu’il est parti, je ne songe qu’à lui et je le vois partout … Il m’a donné une belle fibule d’argent, Et lorsque j’ajuste mon haïk sur mes épaules, Lorsque j’agriffe le pan sur mon sein, Lorsque je l’enlève le soir pour dormir, Ce n’est pas la fibule, mais c’est lui que je vois ! – Ma petite fille, jette la fibule et tu l’oublieras Et du même coup tu oublieras tes tourments … – Grand-mère, depuis bien des jours,)’ ai jeté la fibule, Mais elle m’a profondément blessé la main. Mes yeux ne peuvent se détacher de la rouge cicatrice, Quand je lave, quand je file, quand je bois … Et c’est encore vers lui que va ma pensée! – Ma petite fille, puisse Dieu guérir ta peine ! La cicatrice n’est pas sur ta main, mais dans ton cœur »

On le chante toujours. Mais peut-il en être autrement au milieu de tant d’harmonie ?

Il existe une autre vallée heureuse et perdue. Elle est sise au pied du M’Goun. Elle est encore plus fascinante et plus isolée: c’est celle de la Tessaout… Je vous y emmène à travers les poèmes de Mririda la reinette.