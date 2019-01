L’Observatoire du réel et l’Hypnose Musicale

Rémy Pécot de L’Observatoire du réel une association à but non lucratif créée en 2011.

Dont la mission est de proposer une vision dans toutes les disciplines scientifiques : physique, astrophysique, mathématiques neurosciences… où d’autres réalités se dessinent.

Et dont l’ambition est de contribuer à ouvrir de nouvelles perspectives de compréhension qui permettent au plus grand nombre de vivre avec (con-)science.

Stéphane Ottin Pecchio, Rhumatologue, hypnothérapeute et musicien-thérapeute.

Il exerce en cabinet ainsi qu’au centre de traitement de la douleur de l’Hôpital Tenon (Paris) où son approche musicale de l’hypnose est en cours d’évaluation. Considéré dans le milieu scientifique comme pionnier de la musique d’hypnose, il a reçu le prix du congrès de la Confédération Francophone d’Hypnose et Thérapies Brèves en 2011.

Compositeur du CD d’accompagnement thérapeutique “Hypnose Musicale”, il donne régulièrement des stages et des conférences sur l’hypnose musicale et la musique de Bach à Debussy et intervient dans les congrès nationaux et internationaux d’hypnose.

Les concerts-thérapie sont nés en 2018 afin de faire connaître cette expérience et sa musique au public.