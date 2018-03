L’Occident malade de sa médecine entretien avec Christian Portal

Christian Portal, Porte-parole du collectif ACECOMED, agir pour une médecine écologique.

Professeur d’éducation physique depuis 1978, étudie la médecine traditionnelle chinoise en 1984 et en 1986, créateur de l’association Sun Simiao pour laquelle il est conseiller technique depuis cette période.

Autour de sa dernière parution : L’Occident malade de sa médecine, Pollutions, coûts et effets indésirables.

​Critique de notre système de santé. Si l’auteur reconnaît certains progrès médicaux, il met en avant les limites de ces techniques et notamment les pollutions générées par les rejets médicamenteux, les coûts élevés et des effets médiocres, et prône des pratiques médicales moins toxiques et coûteuses, et plus respectueuses de la vie