L’Ode à la Joie d’Almeida Prado, compositeur et poète brésilien

L’émission a été préparée et réalisée avec les jeunes de l’hôpital de jour des Vignolles à Ermont dans le cadre historique de la bibliothèque de l’Abbaye de Royaumont.

Autour de l’œuvre majeure du compositeur Almeida Prado, Cartas celestes, le pianiste brésilien Paulo Mereilles entouré de Sami Hamadouche, astrophysicien, de Jean-Pierre Porcher, photographe, et de Sophie Lannay, comédienne, ces quatre artistes créateurs en résidence à Royaumont nous ont fait partager leur travail, leur complicité, leurs complémentarités pour la mise au point d’un spectacle où chacun contribue à l’harmonie d’un tout qui entraîne le spectateur ou l’auditeur dans une méditation puissante et tranquille sur le temps et l’espace, et sur notre propre existence.

Une occasion pour les jeunes des Vignolles de découvrir un monde insoupçonné, et d’être au contact direct de créateurs de différentes disciplines et d’échanger avec eux.

Les extraits musicaux pris “en direct” au piano sous les doigts de Paulo Mereilles, et les textes dits par Sophie Lannay nous donnent la clé pour approcher cette œuvre méconnue d’Almeida Prado, qu’il a voulu être un hymne au cosmos, à la vie, à la joie.

Un moment de radio très fort qui parle à l’intelligence et à la sensibilité.