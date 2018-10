L’Oiseau de feu et Pétrouchka de Stravinski

Après Tchaïkovski et Rimski-Korsakov, est évoqué Igor Stravinski qui est né en 1882 près de Saint-Pétersbourg où son père était une célèbre basse. Il fût l’élève de Rimski-Korsakov, et l’un des plus grands compositeurs du XXème siècle.

En 1909, il écrit la partition de L’Oiseau de feu créé pour les ballets russes de Diaghilev qui remporte un immense succès dès sa première représentation à Paris en 1910. Le scénario de l’Oiseau de feu est tiré d’un conte russe.

Cette émission vous raconte aussi une grande partition du ballet Pétrouchka de Strasvinsky dont la première eut lieu en 1911 à Paris avec le célèbre danseur Vaslav Nijinnski dans le rôle-titre.

C’est une oeuvre audacieuse inspirée de danses et chansons populaires russes qui se compose en 4 tableaux. Le héros est le polichinelle russe nommé Pétrouchka.

Présenté par Bernard Ventre.