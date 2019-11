L’Onde Poétique – Dis-moi ta poésie : Éric Humbertclaude en ses Ébranlements

Natif de La Bresse (Vosges), Éric Humbertclaude est organiste (titulaire de l’orgue de l’église parisienne Saint Joseph Artisan), compositeur, musicologue, chercheur, écrivain. Il a publié, le plus souvent chez L’Harmattan, une vingtaine d’ouvrages consacrés à la création musicale, à la musique d’orgue et à la musique contemporaine (Souvtchinski, Boulez, Dufourt, Murail etc.).

Il se définit lui-même comme un compositeur qui écrit des livres et qui l’assume. L’émission de ce soir portera principalement sur Ébranlements, sous-ensemble des Essais en delta, à l’occasion de la prochaine publication de L’Hêtre d’amour, cinquième et dernier volet de cette série à la fois poétique et autobiographique, où la musique, l’écoute et l’affectif occupent une place fondamentale.

« La vie affective est telle que l’on ignore en cours de route ce qui s’est accompli malgré soi, ce qui demeure inaccompli en chacune, ce que notre passage fait fructifier et ce qu’il laisse à l’abandon dans le sillage d’autrui. C’est toujours à reprendre, à reprendre pied, à s’inviter à nouveau dans le concert des visages et des voix pour être embrasé par ce qui attend.

Ce qui attend d’être aimé ? S’il existe une mémoire de l’espérance, vous la voyez telle une terre située sur la rive d’en face. On la hèle sans pouvoir traverser. Mais la tendresse des couples qui s’enroulent force l’admiration des généreux aventuriers. Ce souvenir-là, chacun l’embarque avec lui.

Les Cieux assumeront» (L’Hêtre d’amour).

« L’orgue, donc ? Une assemblée, – auditeurs bien involontaires. Sa subjectivité à saisir les transitions subtiles de l’œuvre écoutée n’interdit pas le consensus. Elle ressent la musique comme en face de quelque chose de primordial qui la dépasse. Intense, utile et si essentielle à la création. Une perception de la réminiscence des émotions partagées durant un moment de vie, ou non, avec la personne défunte.

Et l’organiste pressent son lointain fleurissement qui le rendra sourd et aveugle. » (L’Hêtre d’amour).

Bibliographie d’Éric Humbertclaude :



ESSAIS EN DELTA * Rayonnements fossiles :

Federico Gualdi à Venise. Fragments retrouvés (1660-1678). L’Harmattan, 2010.

Récréations de Hultazob. L’Harmattan, 2010. * Ébranlements :

Joue, je pense à toi. L’Harmattan, 2011.

Vulnus. L’Harmattan, 2012.

Un son m’a ravi (texte édité dans Nathalie Cousin, Quintina. L’Harmattan, 2017).

Un pas de danse. L’Harmattan, 2018.

L’Hêtre d’amour (coauteure : Kelly Bhaglou. Postface : Nathalie Cousin). À paraître. * Perceptions en contrechamp :

(Re)lire Souvtchinski. Efflorescence, 1990.

La transcription dans Boulez et Murail. De l’oreille à l’éveil (post-scriptum : Philippe Schoeller). L’Harmattan, 1999.

Pierre Souvtchinski, Cahiers d’étude. L’Harmattan, 2006.

La liberté dans la musique (Beethoven, Souvtchinski, Boulez). Aedam Musicae, 2012.

Hugues Dufourt : un univers bruissant. L’Harmattan, 2012. * Musique & Questions :

Le reflet d’une oreille. 1986 [réimpression anastatique dans Hugues Dufourt : un univers bruissant].

Bascule. Stil, 2007. [Réédition L’Harmattan, 2012]

Empreintes. Regards sur la création musicale contemporaine. L’Harmattan, 2008.

La création à vif : musique & corps en éveil (coauteur : Fabienne Gotusso). L’Harmattan, 2013. 2. À FLEUR DE PEAU * Panorama-perspectives :

La musique, les pieds sur terre. Aedam Musicae, 2012 [texte édité dans “La liberté dans la musique”].

Écrit la nuit. En création par temps d’éclipse (coauteur : Florent Caron Darras). À paraître.

Le tuyau d’orgue (ouvrage collectif). À paraître. * Une culture de la vie :

Les préjugés (coauteure : Kelly Bhaglou). À paraître.

PARTITIONS :

Johannes Brahms, Trois Préludes opus posthume 122 pour sextuor de bois et cordes (transcription de chorals pour orgue). Aedam Musicae, 2010.

Jean-François Tapray, Cinq pièces inédites pour orgue. Delatour, 2015.

Jean-Claude Touche, Oeuvres complètes (Quintette avec piano et musique d’orgue). À paraître.

