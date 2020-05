L’Onde Poétique – Dis-moi ta poésie : Et que la joie demeure : rencontre avec Jeannine Dion-Guérin

Dans cette émission, Jeannine Dion-Guérin nous présente son dernier livre paru en mars-avril 2020 chez Éditinter : Et que la joie demeure, somme et sommet de toute son oeuvre, de son style et de sa vie de poète.

« Pleurer, se révolter mais unir toutes expériences, joies, peines, jouissances, en un bouquet unique de poésie. Ce livre se veut « hymne à la Joie » rythme plus que notes.

Est-ce la raison pour laquelle un lecteur qualifie son écriture de : « plume incarnée dans une rythmique d’Andante romantique ». Ce que son auteur, ayant travaillé avec de nombreux peintres, complète en disant : « sous le signe du pinceau ».» (Et que la joie demeure, 4e de couverture)

Note biographique :

Née en 1933, orpheline de mère et père à l’âge de deux et sept ans, contemplation et créativité serviront d’antidote à la solitude de l’enfant.

Des encouragements d’artistes, écrivains et peintres lui permettront de découvrir que la poésie peut être à la fois résilience et mission. Elle la servira donc par l’animation dans les écoles, la scène, la rédactions d’articles, conférences, productions et animation de l’émission : En vers et avec tous » sur idFM 98 FM Radio Enghien et autres activités…

Son œuvre et ses actions, dont le Concours international de Poésie pour le Centenaire de Van Gogh en 1990, lui vaudront la reconnaissance de hautes notabilités, dont la Présidence de la République, et le « Grand Prix de Poésie Léopold Sédar Senghor » attribué par le Cénacle Européen en 2010.

Bibliographie :

Et que la joie demeure, illustrations de Wilfrid Ménard, Éditinter, 2020.

Lumière des mots : poèmes de Jeannine Dion Guerin sur des tableaux de Casimir Farley, préface de Michel Bénard, Éditinter, 2018.

À l’ombre du baobab : rencontre du poète Léopold Sédar Senghor, présentation de Henri Arphang Senghor, Éditinter, 2017.

Il fait un temps de tournesol, préface de Michel Bénard, photographies de Dominique Goutal-Guérin et de Michèle Lacker, Éditinter, 2015.

Offre-moi ce oui… , voix et poèmes Jeannine Dion-Guérin, musique et guitare Alain Richou, ill. Wilfrid Ménard, [Eaubonne, RPS-Repro], 2014.

Les sabots de bois vert : hommage au poète Guillevic, dessins de Wilfrid Ménard, Éditinter, 2010.

Petite suite pour une convalescence, illustrations de Wilfrid Ménard, Éditinter, 2008.

Escale à Kélibia,illustrations de Id Yakoubi, [impr. Eaubonne, RPS-Repro], 2008.

Les étoiles ne sont pas toutes dans le ciel, [impr. Eaubonne, RPS-Repro], 2007.

L’écho des nuits, illustrations de Casimir Farley, préface de Maurice Lestieux, Éditinter, 2007.

Sablier des Métamorphoses, illustrations de Wilfrid Ménard, préface de Jean Joubert, Éditinter, 2005.

Le tracé des sèves, 1993, réed. Éditinter, 2003.

Le Signe, quel Signe ou Le guetteur immobile, illustrations de Jacky Duyck, Éditinter, 2002.

Jeux d’osselets, Le G.E.A.I. bleu, la Centaine, Vaison, Bruxelles, 1998.

De chair et de lumière, Namur, Ed. de l’Acanthe, 1997.

Brève la migration, Namur, Ed. de l’Acanthe, 1996.

Mines de fond, Bruxelles, Les Elytres, E. Kesteman, 1994.

Eclats de soleil, illustrations de GEB, [La Ravoire], GAP, 1989.

Le sang des cailloux, [impr. Pierrelaye, Presses d’Offset 14], 1987.

L’amande douce amère, [impr. Pierrelaye, Presses d’Offset 14], 1985.

Vincent, de la toile au poème : hommage à Van Gogh pour son Centenaire, Auvers-sur-Oise, Connaissance de l’art par la poésie, 1990.

Sites internet :

Wikipédia

Le blog de Jeannine Dion-Guérin

Le Journal de François

Et que la joie demeure : Annonce de parution sur le site de la Bibliothèque nationale de France

Sur le site de L’Ouvre Boîte à Poèmes

Animatrice : Marie-Stéphane Vaugien

Avec la participation exceptionnelle de Nathalie Cousin

Technicien : Michel Cousin