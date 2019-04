L’Onde Poétique – Dis-moi ta poésie : Nicole Barrière et les « Cœurs ébouillantés » : poètes de Lituanie et d’ailleurs

Nicole Barrière a publié une trentaine de livres de poésie dont certains ont été traduits en plusieurs langues, faisant ainsi « écho à la nature cosmopolite de sa poésie » (Cinq poèmes de Saint Babel, traduits en 19 langues).

Elle défend les langues et les cultures menacées. Profondément humaniste, elle sensibilise aux grands problèmes du monde contemporain, milite en faveur des femmes, de la paix, de l’accueil des étrangers exilés, s’engage pour la solidarité et la fraternité. Nicole Barrière vit la poésie comme un espéranto quand elle affirme : « Poésie, voilà la langue des peuples ».

Nous découvrirons quelques aspects de sa personnalité au travers de sa poésie personnelle, mais aussi principalement de son travail de traductrice, d’anthologiste et d’éditrice, notamment en tant que directrice de la collection « Accent tonique – Poésie » chez L’Harmattan, parmi laquelle figurent Traversées poétiques : 18 poètes argentins contemporains, Cœurs ébouillantés : 17 poètes lituaniennes contemporaines et des oeuvres du poète islandais Thor Stefansson.

Nous recevrons également Éric Humbertclaude, musicien, organiste, compositeur, écrivain, poète. Il a écrit une quinzaine d’ouvrages consacrés à la création musicale, à la musique d’orgue et à la musique contemporaine (Souvtchinski, Boulez, Dufourt, Murail…). Dans le domaine poétique, il a publié chez L’Harmattan, Joue, je pense à toi (2011), Bascule, Vulnus (2012), Un son m’a ravi (2017), Un pas de danse (2018), la plupart dans la collection Accent tonique.

« À la vérité, la question est de savoir ce que l’on entend par amour, ce qu’on veut dire en parlant d’amour, de cette dynamique d’incarnation et d’expression au concordat instable. Il se passe un je-ne-sais-quoi. – L’épaisseur d’être incarné n’est pas vaine. – Notre âme comprend tout. – La chair avec laquelle notre vie se confond, cette chair, nous ne pouvons la voir de manière extérieure. Dans le retour au corps, n’y a-t-il pas toujours quelque part un achèvement ? Un pas de danse, tout commence ou tout finit, chanceler est magnifique. » (Extrait de Un pas de danse)

Bibliographie de Nicole Barrière (sélection) :

Les ombres et le feu, L’Harmattan, « Collection Poètes des Cinq continents », 2004

Les ombres de Kaboul : récit de voyage humanitaire en Afghanistan, Éditions Poèmes en gros et ½ gros, 2004

Mamnu’ : Poésie et témoignages sur la condition des femmes afghanes, Éditions Poèmes en gros et ½ gros 2005 ,

Impressions afghanes, Réédition des ombres de Kaboul et de Mamnu’, Createspace, 2013

Presqu’iles, poétique de la perte, L’Harmattan, « Collection Poètes des Cinq continents », 2009

Afrique, Peuples de lumière et de paroles, Phoenix, 2010, USA

Femmes en parallèle, L’Harmattan, « Collection Accent tonique », 2010, traduit en espagnol (2017) et en albanais (2018)

La mort n’est pas facile à vendre, ECRIRE AIMER, Createspace, 2013

Sept carnets du Malmaret, Createspace 2014, traduit en espagnol, Chili, 2018

Du pays profond, la langue, Createspace, 2014

L’épars, Createspace, 2015

Comme l’enfant qui pleure dans le rocher, Createspace, 2016

Depuis nos pages blanches, Createspace, 2017

Grand Brasier blanc, Createspace, 2017

Eaux primordiales, bilingue français, italien co-édition Aga L’Harmattan, 2017

En las claras mañanas / Il est de clairs matins, Les escribe Sasha Di Ventura, editora de MAGO (Chili), 2017

J’écris dans une gueule de pierres, Maison de la poésie et des lyrismes du Velay Forez, 2018

Cinq poèmes, traduits en 19 langues, Createspace, 2018

Aux 4 coins, avec les mosaïques polaroids de Clément Grosjean, les petites éditions, 2018

D’âme semblable : vingt-quatre stations d’un voyage d’hiver, [Createspace ], 2018

Direction et coordination d’anthologies

Anthologie franco-persane » Caravane pour la paix « , Unesco, 2003

Anthologie Attention Travail, l’Harmattan, 2010

Traversées poétiques, 18 poètes argentins contemporains, l’Harmattan, 2012

Cœurs ébouillantés, 17 poètes lituaniennes contemporaines, l’Harmattan, 2013

Cessez le feu, 19 mars, Edition Alfabarre, 2014

60 poèmes contre la haine, Createspace, 2014

A la dérive,(sur les réfugiés), Createspace, 2015

Anthologies du prix de poésie féminine Simone Landry, Femmes poésie et Liberté 2016, 2017, 2018

Débats et imaginaires algériens (recensions) de Max Vega Ritter, éditions AFAPA, 2018

Tisserands du monde, Maison de la poésie et des lyrismes du Velay Forez, 2018

Liens et entrelacs, Createspace, 2018

Délit de solidarité Je me souviens de l’aube

Dans l’air rien ne bougeait

L’eau déjà couverte de feuilles L’hiver : c’était une masse dense.

L’ombre ne quittait pas le ciel Et pour la première fois…

J’ai marché sur la route du bois

J’ai marché, éveillé

et senti les souffles tièdes de la peur

les pierres levées parler avec les hôtes Sans bruit sur le sentier étroit

j’allais à pied

et te cherchais

un caillou a dit ton nom

on s’est rencontré Les voiles de la nuit haletaient

jusqu’aux limites de la plaine

et s’effrayaient de nos ombres.

Qui nous dénoncerait aux arbres ou aux murs ? Nous fuyions

Les bouches des cloches

Les yeux des cafards

Nous fuyions errants et révoltés Nous avons maudit les passants

qui chassaient l’aube et l’enfance en haut de la route ;

près du bois nous avons rassemblé les voiles de la nuit

de ce drap immense nous avons protégé les réfugiés A midi, les gendarmes fouillaient la couche invisible de la sorgue Nicole Barrière (inédit 2019)

