L’Onde Poétique – Dis-moi ta poésie : Xavier Gautier et Notre Travail Bénéfique

Xavier Gautier a étudié au département Arts, Philosophie et Esthétique de l’Université Paris 8, puis à l’École Nationale Supérieure d’Arts de Cergy. Il a travaillé trois ans dans une bibliothèque avant de partir vivre à Berlin pendant deux ans.

De retour à Paris il a exposé son travail vidéo avec la galerie Alain Gutharc. Après quelques années il est retourné travailler pendant un an dans une bibliothèque, avant de souhaiter devenir infirmier.

Après un trimestre d’études et de stages en hôpital il a interrompu pour retourner travailler dans la bibliothèque où il est toujours aujourd’hui.

Son œuvre se compose de peu de pièces. On peut citer les Family Films, conservés dans la collection vidéo de la Maison Européenne de la Photographie ; La maison d’Anne Frank en savon, dans une collection privée italienne ; la série de courtes pièces audio assemblées depuis maintenant 18 ans sous le nom générique de Notre Travail Bénéfique.

Ces dernières années il a écrit deux courts romans, Les survivants de Perdide et Troubles de l’enfant de classe A, non publiés à ce jour.

L’émission sera l’occasion de faire découvrir aux auditeurs quelques facettes de cet artiste multiforme et original. Notre Travail Bénéfique, ensemble de samples créés à partir de matériaux sonores, musicaux, littéraires ou filmiques préexistants, sera notre fil conducteur. Ce Travail Bénéfique dégage une certaine poésie contemporaine qui a de quoi attiser notre curiosité, loin des sentiers battus…

Expositions personnelles :

– Notre Travail Bénéfique and other Film Works, galerie Ch’ien Chien, Copenhague 2018

– The child in Time, galerie Vasistas, Montpellier 2011

– Filme und Bänder, Ateljé Paetau, Kolonie Wedding, Berlin 2005

– Family Films, galerie Alain Gutharc, Paris 2005

Voir le site de Gauthier Xavier.

Voir le site du Travail Bénéfique.

Animatrice de l’émission du 3.10.2019 : Nathalie Cousin. Technicien : Michel Cousin