L’Onde Poétique – Le pot pourri de Novembre

L’Onde Poétique : pot-pourri !

Dis-moi ta poésie,

Rencontres francophones,

L’invitation aux voyages,

Fragments poétiques

Cette année idfm se met en 4 pour parler de poésie !

D’abord c’est tous les Jeudi de 21h à 22h. Ensuite c’est une optique différente chaque Jeudi.

Le 1er Jeudi du mois nous recevons un invité, généralement un poète, de préférence issu de la région et nous le cuisinons !

Le 2ème Jeudi du mois est consacré à la poésie francophone hors de nos frontières. L’invité a parfois alors un délicieux accent étranger…

Mais la poésie n’a pas de frontière et les émotions sont encore au rendez-vous ! A la programmation de ce créneau : Joël Conte, le Président de l’association Rencontres Européennes-Europoésie

Le 3ème Jeudi du mois nous emmène très loin. Aymeric de l’Hermuziere et Marie-Stéphane Vaughien vous font voyager aux 4 coins de la planète à la rencontre de la poésie du monde et des poètes de tous poils…

Enfin le 4ème Jeudi ce sont les Fragments Poétiques sous la supervision de Claude et Franck Viguié : il s’agit de la toute dernière déclinaison de L’Onde Poétique. Elle a commencé en Septembre…

Pour mettre en musique tout cela c’est tout une équipe qui s’active autour des responsables de créneau. Des techniciens, des animateurs et des chroniqueurs.

Comme quoi, la poésie, ça rassemble et ça peut se faire en équipe ! Se vivre en communauté !

On espère communier avec les auditeurs tout au long de l’année sur ce thème qui nous est cher.

Le tout forme L’Onde Poétique, une émission créée en son temps par François Fournet et Yves-Fred Boisset, qui continue d’évoluer.

Si la semaine des 4 Jeudi fort heureusement pour l’équipe de L’Onde Poétique n’existe pas, le mois des 5 Jeudi quant à lui existe bel et bien. Sur la saison 2018 – 2019 il y en a deux.

Novembre et Janvier. Et celui de Novembre tombe le Jeudi 29.

Alors le Jeudi 29 Novembre de 21h à 22h sur Radio Enghien on va réunir toute l’équipe une fois n’est pas coutume et on vous propose un florilège de ce qu’on a de meilleur pour… la 5ème !

C’est un pot-pourri, un retour sur ce que nous faisons Jeudi après Jeudi, une occasion de vous parler de la suite, de faire un premier bilan après 3 mois, tout cela dans la bonne humeur et en baignant, comme il se doit, dans la poésie.

L’occasion pour vous de retrouver vos animateurs de L’Onde Poétique, de lever un peu le masque et de rencontrer un peu plus cette joyeuse équipe de troubadours qui fait vive la poésie dans le Val d’Oise avec idFM !

On vous espère nombreux à l’écoute et… à l’antenne. Et pourquoi pas ? Et si vous nous appeliez au 01 34 12 12 22 ce soir-là pour nous aider à faire progresser l’émission et vivre la poésie en partageant votre opinion et vos poèmes avec nous ?