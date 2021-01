L’Onde poétique – Rencontres francophones : Pedro Vianna reçoit Alejandro Calderón le jeudi 14 janvier

Alejandro Calderón est né en mai 1960 à Arequipa (Pérou), où il a grandi et où il a achevé ses études secondaires. En 1981, il est venu à Paris pour suivre des études universitaires et il y vit depuis lors.

Dans la capitale française, il a étudié la philosophie à l’université Paris VIII – Saint-Denis, ainsi que la littérature comparée à l’université Paris III – Sorbonne Nouvelle.

Alejandro Calderón a commencé à écrire des poèmes encore très jeune, en espagnol naturellement, et, en France, il a continué de le faire exclusivement dans cette langue. Il y a quelques années cependant, il a commencé à écrire de la poésie en français.

Dès 1989, il a participé au groupe qui a crée et édite la revue internationale de poésie Spirale Inkari, créée à l’initiative de José Alberto Velarde et dont Calderón a assumé la responsabilité de la direction jusqu’en 1995.

En 1992, les Éditions Caractères publient en édition bilingue Transmigración / Transmigration, la traduction en français étant de Claude Couffon. Chez le même éditeur et toujours traduit pas C. Couffon, Alejandro Calderón a publié ensuite Nazca (1994), Desde la penumbra / À travers la pénombre (1996) et Parpadeo de la nada / Cillement du néant (2000), qui regroupe les trois recueils précédents.

En 2015, l’auteur a lui-même pris en charge, via E-Book, une réédition de ce dernier livre, avec une introduction d’Américo Ferrari et un frontispice d’Alberto Guzmán. 2015 : Cillement du néant / Parpadeo de la nada.

En 2017, Alejandro Calderón a publie Tsunami de la luz / Tsunami de la lumière (Material), un recueil traduit par Nelly Détré avec la collaboration d’Évelyne Speiser, une traduction revue par l’auteur. Ce livre a ensuite été présenté par Pierre Rivas à la librairie Shakespeare and Company le 13 février 2018.

Enfin, en 2018, le poète a achevé un nouveau recueil, encore inédit, dont certain poèmes ont été écrits directement en français et traduits en espagnol par l’auteur lui-même : Les dieux du crépuscule / Los dioses del crepúsculo.

Par ailleurs, en ce mois de janvier 2021, paraît au Mexique une réédition bilingue de Transmigration / Transmigración, avec des dessins de l’artiste Jesús González dans une coédition de l’université de Querétaro et de la revue Archipiélago, publiée dans la capitale mexicaine.

Le jeudi 14 janvier 2021, dans le cadre de L’Onde poétique — Rencontres francophones, Pedro Vianna s’entretiendra avec Alejandro Calderón de son parcours artistique et de son œuvre poétique.

N. B. : la photo d’Alejandro Calderón qui accompagne le présent texte figure a été prise par Ghislaine Cheffi, qui nous aimablement autorisé sa publication ici