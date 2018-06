L’opus 38 du Festival d’Auvers-sur-Oise sur idFM

Du 1er juin au 4 juillet, pour sa 38ème édition, le festival d’Auvers-sur-Oise fait le pari de la jeunesse en confiant son concert d’ouverture à Valentin Tournet, 20 ans, fondateur de La Chapelle Harmonique, ensemble de musique ancienne sur instruments d’époque, formation qu’il dirigera dans La Passion selon Saint-Jean de Jean-Sébastien Bach à l’église Notre-Dame d’Auvers-sur-Oise.

Chef inspiré à l’autorité naturelle, Valentin Tournet n’en est pas moins virtuose de la viole de gambe avec un archet habité par la grâce. Le Festival l’accueillera en résidence pour trois ans avec des projets qui séduiront non seulement collégiens, lycéens et étudiants, mais encore un public en quête d’authenticité.

La programmation fait la part belle aux interprètes (les pianistes Claire-Marie Le Guay, François-Frédéric Guy et François-René Duchâble, le violoniste Nemanja Radulovic et son ensemble à cordes Les Trilles, les chanteuses lyriques Léa Desandre et Sandrine Piau, l’orchestre Les Talents Lyriques sous la direction de Christophe Rousset et beaucoup d’autres), et à la jeune garde de la création française, en la personne de Fabien Waksman, 38 ans, et déjà au répertoire de l’Orchestre National de France ou du Choeur de l’Orchestre de Paris.

Pascal Escande, Directeur fondateur et Valentin Tournet, gambiste et Chef de la Chapelle Harmonique qui ouvrira l’opus 38 du Festival d’Auvers-sur-Oise sont les invités de Ballade Musicale.

Présenté par Christophe Gravereaux.