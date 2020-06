Louis Aragon et la chanson

Louis Aragon fut, sans conteste, un des poètes majeurs du XXème siècle. Mais aurait-il eu la reconnaissance qui lui était due s’il n’avait trouvé sur sa route des hurluberlus amoureux de sa poésie qui ont chanté ses vers après y avoir déposé de la musique.

Aragon n’a jamais pensé écrire de chansons, mais il était passionné par la musique populaire, le jazz et le music-hall, passion que l’on retrouve dans ses écrits poétiques, ce qui a attiré l’engouement des chanteurs et des compositeurs. Il est remarquable qu’il les ait toujours laissé entièrement libres dans leurs adaptations. Parmi les premiers, Georges Brassens a mis en musique le poème « Il n’y a pas d’amour heureux », et puis Léo Ferré bien sûr et Jean Ferrat ont mis en musique et chanté bon nombre de ses poèmes.

A propos de Léo Ferré, Aragon a écrit « Il arrive à Léo Ferré de dire que nous avons fait ensemble une chanson : cela n’est pas tout à fait exact, j’ai innocemment écrit un poème et, lui, il en a fait une chanson, ce dont je serais bien incapable. À chaque fois que j’ai été mis en musique par quelqu’un, je m’en suis émerveillé, cela m’a beaucoup appris sur moi-même, sur ma poésie. ».

Alors après le trio magique Brassens, Ferrat, Ferré, d’autres artistes ont suivi, Hélène Martin, Lino Leonardi, Marc Robine, Jacques Bertin, Alain Barrière et bien d’autres jusqu’à Dominique A et San Severino. Les poèmes d’Aragon ont tourné, tournent et tourneront encore inlassablement de microsillons en CD et de CD en streaming.

Ainsi, près de 200 de ses poèmes ont été mis en musique et popularisés, réalisant le mariage inouï entre une poésie passionnément vouée à être lue, telle une partition en attente d’instruments, et des mélodies, d’instinct fredonnées par toutes et tous et irrémédiablement liées à l’univers et à l’histoire du poète.

L’émission de l’Onde Poétique – Fragments Poétiques du 25 juin sera consacrée à l’histoire de ces poèmes d’Aragon qui ont été mis en musique et chantés. Les animateurs habituels, Claude et Franck Viguié, seront assistés dans cette émission, par Jean-Pierre Dejou, grand amateur de la poésie d’Aragon et grand connaisseur de l’histoire de tous ces poèmes mis en musique.

Nous interpréterons tous les trois, accompagnés de nos guitares, certains de ces poèmes en chanson. Alors rendez-vous en poésie et en musique ce 25 juin prochain, pour fêter la sortie du confinement.