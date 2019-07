Lucia di Lammermoor, opéra de Donizetti, 2ème partie

Le mariage est annoncé. Les invités se réunissent pour la cérémonie de la signature du contrat. Selon le souhait de son frère et convaincue de la trahison d’Edgardo, Lucia s’exécute et signe le document.

Mais à la surprise générale, Edgardo fait irruption dans la salle et se défend de toute infidélité. Henry Ashton et Arthur Bucklaw tirent leur épée ; Edgardo fait de même tout en réclamant la main de Lucia qui avait fait serment de l’épouser, et tous trois s’apprêtent à se battre.

Raimondo le chapelain leur demande de rengainer leurs épées, et présente à l’ex fiancé le contrat de mariage qui est signé ; Edgardo maudit Lucia, accusant sa fiancée d’avoir bafoué leurs promesses.

Les nouveaux mariés se retirent alors que la fête bat son plein. Mais elle est interrompue par Raimondo bouleversé qui surgit soudain et annonce aux invités horrifiés que Lucia vient de tuer son mari qui baigne dans son sang ; la raison de la malheureuse chavire, elle sombre dans la folie, revit son bonheur passé avant de s’écrouler, morte.

Quant à Edgardo, il apprend le geste fatal de Lucia ; désespéré et séparé pour toujours de sa bien-aimée, il décide de la rejoindre en se donnant la mort avec sa dague sous les cris d’effroi des gens qui l’entourent et de Raimondo.

Ballade musicale – Allons à l’opéra, présenté par Marie-Thérèse Pfeiffer.