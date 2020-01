Ludwig Van Beethoven, 250ème anniversaire de sa naissance

Ballade musicale consacrera en 2020 plusieurs émissions à Beethoven, né à Bonn le 16 décembre 1770, décédé à Vienne le 26 mars 1827.

Beethoven a créé un monde musical inimaginable ; 9 symphonies, 6 concertos, 16 quatuors à cordes, 32 sonates pour piano et violon, et des dizaines d’autres chefs d’œuvre. Il fut l’un des plus grands musiciens de notre civilisation. Il acheva en quelques mois d’intervalle ses 5ème et 6ème symphonies.

La 5ème symphonie est sans doute l’œuvre la plus connue que nous vous ferons entendre dans son intégralité interprétée par le Philarmonia Orchestra sous la direction de Christian Thielemann tandis que le pianiste Pascal Amoyel conclura cette heure musicale avec le 2ème Mvt de la sonate n°14 dite Au clair de Lune.

Au programme de cette première émission dédiée à Beethoven, l’annonce de deux concertos somptueux : le concerto n°4 en sol majeur op.58 pour piano et orchestre et du triple concerto op.56 pour violon, violoncelle, piano et orchestre qui seront interprétés dimanche 2 février à 16h au Théâtre du Casino Barrière d’Enghien-les-Bains par Jean-Walter Audoli et son orchestre de Chambre d’ Île-de-France avec Véronique Audoli, violoniste, Christophe Beau, Violoncelliste et Olivier Besnard pianiste. Un spectacle Passionnément Beethoven à ne pas manquer.

Réservation : Théâtre du Casino Barrière d’Enghien-les-Bains.