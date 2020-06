Lumières et ombres de la passion, Ultime preuve d’amour

Dans un magnifique roman intitulé Ultime preuve d’amour, Djamil Rahmani et Michel Canesi, décrivent sur un fond de décor historique la passion absolue entre Inès une jeune fille algérienne, libre et d’une beauté fascinante, et Pierre, un garçon pied noir que tout oppose et qui scellent en deux heures dans une chambre du célèbre Hôtel Aletti à Alger, leur amour que trente années d’absence ne feront pas disparaître.

Les rues d’Alger, les paysages de montagne, les saveurs et les parfums de la vie quotidienne, la beauté aveuglante des lumières font souvent penser à Albert Camus.

Le désarroi devant la passion impossible, les départs et les retours, les blessures, mais aussi la volonté pour Inès de construire une vie libre quitte à rompre avec les traditions familiales qui s’imposent aux filles, font de ce beau roman une fresque où l’histoire, la violence, le questionnement sur nos destins de peuples et d’individus, un livre de réflexion et une forme de rêverie nourrissante.

La maîtrise parfaite et si difficile de l’écriture à quatre mains est depuis près de quinze ans un art que Canesi & Rahmani pratiquent avec une poésie et une musicalité, en même temps qu’un sens inouï de l’humanité, atteignant dans ce dernier roman une quasi perfection.

Ultime preuve d’amour publié aux éditions Anne Carrière sera pour ceux qui connaissent l’Algérie une lecture bouleversante, et pour ceux qui ne la connaissent pas une terrible envie de la connaître! Il en ira de même pour ceux qui ont connu la passion amoureuse…