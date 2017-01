Comme la lune Joe Dassin La danse de Zorba Dalida

Exceptionnellement, émission enregistrée, mais avec des chansons nouvelles, d’une nouvelle Guinguette de danses composée avec des chansons dansantes des années 1900 à 2000 accompagnées à l’accordéon ou autres instruments.

Les chansons accompagnées à l’harmonica Comme la lune par Joe Dassin en 1966, et d’autres accompagnées à l’accordéon, Allez danser au Tyrol interprétée par Sand Bara, Au printemps par Simone Langlois accompagnée de l’orchestre de François Rouber en 1958 et ayant obtenu un Grand prix de la chanson Française, Joli refrain d’Espagne par Sylvie Pullès et son orchestre musette enregistrée en 2014, etc.

Et votez en direct au 01 34 12 12 22, entre 10 à 11 h pour l’une de ces chansons ou air d’accordéon pour une émission spéciale entièrement composée par les auditrices et auditeurs un lundi prochain On a aimé, on a adoré.

Présentation d’Ignace Rak.