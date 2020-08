LusoMundo fait sa rentrée avec 2 émissions/semaine ! LusoMundo o regresso !

LusoMundo fait sa rentrée ce lundi 31 août 2020 ! Après cette pause estivale, retrouvez Lurdes & Mathias, dès 19h jusqu’à 20h en direct sur votre radio du bien-être !

Cette rentrée est notamment signe de nouveauté pour l’émission, puisque ce ne sera plus une émission par semaine, mais deux ! Oui, deux émissions LusoMundo, tous les Lundis et tous les Mercredis de 19h à 20h !

O regresso do programa LusoMundo é já nesta segunda 31 de Agosto ! Após esta pausa de verão, Lurdes & Mathias estaram de volta das 19h as 20h em direto de Paris na vossa rádio do bem-estar !

Este regresso também significa novidades para o programa ! Bem verdade, LusoMundo estará no ar todas as segundas e todas as quartas das 19h as 20h !