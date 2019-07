Lydie Salvayre, la littérature intranquille

Dans cette “Leçon de littérature” donnée devant les élèves du Lycée international de Noisy le Grand, Lydie Salvayre se raconte comme fille de réfugiés espagnols très éloignés de la langue française. Elle est à l’écoute de la langue espagnole, de la langue catalane provenant de sa mère, et de la langue française et de ce grand mélange elle fait se bousculer les êtres et les choses.

Elle se prête d’autant plus facilement au dialogue avec les jeunes du lycée dont les origines diverses l’intéressent et la portent à une communication vraie et féconde, jamais dénuée d’humour et de tendresse. Les jeunes, elle les connaît fort bien, puisque après des études de lettres, elle devient médecin psychiatre et s’occupe de la clinique des adolescents.

Son œuvre littéraire évoque toutes les formes d’injustice, de rejet de l’autre, les rapports de domination et de violence.

Elle a écrit sur Pétain dans la Compagnie des spectres, adapté au théâtre. Elle obtient le Prix Goncourt pour Pas pleurer, en 2014 où elle évoque la Guerre d’Espagne sous l’éclairage de Roland Dorgelès et celle de la langue de sa mère. Elle a écrit récemment Marcher jusqu’au soir, une réflexion personnelle sur l’art, étant enfermée seule toute une nuit dans le Musée Picasso.

Lydie Salvayre est éditée aux Éditions du Seuil.