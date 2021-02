MADEMOISELLE CAROLINE est née à Paris et réside en Haute-Savoie depuis 22 ans. Elle est l’autrice de 14 albums humoristiques et autobiographiques. En 2013, elle a publié Chute libre, carnets du gouffre (Delcourt), un récit sur ses trois dépressions qui a suscité l’engouement des médias et des lecteurs.

Elle est la dessinatrice de Touriste avec Julien Blanc-Gras au scénario (Delcourt) et en 2016 avec Julie Dachez, elles publient La Différence invisible, sur le syndrome d’Asperger, inspiré du blog de Julie (emoiemoietmoi.over-blog.com).

Dernièrement, avec Mathou, elles ont publié « à volonté » sur la grossophobie.