Madreselva Luis Mariano La java bleue Frehel

Émission en direct avec Ignace d’une nouvelle Une guinguette de danses composée avec des chansons des années 1900 à 2000 accompagnées à l’accordéon.

Invitées, les responsables du suivi et de l’animation auprès des seniors de deux communes du Val-d’Oise, Colette Auzemery adjoint au Maire en charge de l’animation ville à Beauchamp et Laetitia Boisseau adjoint au Maire en charge des affaires sociales à Taverny.

Ces deux communes organisent régulièrement des thés dansants pour les seniors de leurs communes, thés dansants l’après-midi ouverts aux séniors et habitants des communes voisines. Les chansons choisies par les deux invitées constituent l’essentiel de cette guinguette : Roses de Picardie par Mathé Altéry, Last night par Fabrice Peluso etc.

Et votez en direct au 01 34 12 12 22, entre 10 à 11 h pour l’une de ces chansons pour une émission spéciale entièrement composée par les auditrices et auditeurs un lundi prochain On a aimé, on a adoré.

Présentation d’Ignace Rak.