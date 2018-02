Maggy De Coster : le don d’écrire sur fond de paix et d’amour

Lors de cette émission, Nathalie Cousin et Pedro Vianna recevront Maggy De Coster, poète, écrivaine et journaliste franco-haïtienne, qui nous parlera de son travail dans le domaine de l’écriture. A la technique : Michel Cousin.

« Journaliste de formation, poète, romancière, nouvelliste, traductrice, anthologiste, parolière, Maggy De Coster, a publié plus d’une vingtaine d’ouvrages, tous genres confondus. Après avoir fait son stage à Radio France – Hérault, elle a travaillé pour le Journal de l’Ariège et interviewé plusieurs personnalités dont Danielle Mitterrand, elle est rédactrice et membre du comité Scientifique de la revue féministe universitaire Le Pan Poétique de Muses et essayiste de presse.

Ses poèmes sont traduits en 10 langues et publiés dans des revues et anthologies universitaires en France et à l’étranger. En 2000, elle fonde la revue et association littéraire « Le Manoir des Poètes ». Elle intervient au lycée dans le cadre des forums sur les métiers de la presse. Elle est sociétaire de la Société des Gens de lettres (SGDL), membre de la SOFIA et du P.E.N. Club français. Elle fut membre du Conseil d’Administration de la Société des Poètes Français pendant 9 ans et rédactrice en chef de sa revue, l’Agora, pendant 2 ans.

Elle a obtenu plusieurs prix et distinctions en France et à l’étranger, dont le Premier prix de Poésie de L’Académie Internationale Il Convivio en Sicile. Elle est régulièrement invitée en Amérique latine à représenter la France en tant que journaliste, écrivain et conférencière et Le Collège Daniel Octavio Crespo de Panama lui a décerné le Diplôme d’Honneur et Mérite en 2012.

Trois de ses publications ont fait l’objet de mémoire de licence et de master à L’Université de Cagliari en Sardaigne, sous la direction du Professeur Mario Selvaggio. Elle a traduit en français plusieurs poètes et romanciers latino-américains et aussi une quarantaine de poètes français en espagnol réunis dans une anthologie et présentée à la Maison de l’Amérique latine. »

(…) « Il est des contes et légendes

Qu’on rêve de réécrire

Pour les inclure dans l’album

De notre présent

Tel un rêve merveilleux

Qu’on aimerait prolonger à jamais

Ou un livre qu’on aimerait relire

Pour voir si notre jugement a évolué. Quand l’océan me berce

Et m’enchante de ses phrasés

À rompre les fibres de la réalité

Je rêve d’une petite fée

Qui m’insuffle le don d’écrire

Des livres sur fond de paix et d’amour » (Maggy De Coster, Extrait de Entre Éclairs et pénombre,

L’Harmattan, 2013, poème traduit en espagnol dans Fenêtre ouverte)

Quelques publications récentes :

Les versets simplifiés du soleil levant, Paris, Editions du Cygne, 2017.

Fenêtre ouverte : anthologie de poésie bilingue français-espagnol / Ventana abierta : antologia de poesia bilingüe francés-espanol, sous la direction de Maggy De Coster, Idem, 2017.

Entre éclair et pénombre / Entre relámpagos y penunmbras, Paris, L’Harmattan, 2014.

Références des sites internet et contacts :

Rencontres francophones est une émission créée et conçue par François Fournet ; elle est animée à tour de rôle par Joël Conte, François Fournet, Aymeric de Lhermuzière, Pedro Vianna. La technique est assurée par Joël Conte, Aymeric de Lhermuzière, ou Michel Cousin.