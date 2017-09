Maggy De Coster – Emeric de Monteynard : Écrire, aimer : un peu, beaucoup, passionnément

L’émission aura pour fil conducteur l’amour, l’écriture et la poésie. Nous évoquerons le parcours de Maggy De Coster, sa rencontre avec la poésie, ses autres rencontres marquantes, ses nombreuses activités…

Elle nous parlera de ses actualités, notamment de la publication de son recueil Les versets simplifiés du soleil levant (Éditions du Cygne, 2016), de son travail de direction et de traduction pour l’anthologie poétique bilingue français espagnol Fenêtre ouverte / Ventana abierta (Éditions Idem, 2017), et de ses projets en cours.

Un temps fort de l’émission sera consacré à la présentation du dernier recueil de poésie d’Emeric de Monteynard, Force est d’écrire aimer paru chez L’Arbre à paroles en juin 2017.

Les auteurs :

Journaliste de formation, poète, romancière, nouvelliste, traductrice, anthologiste, parolière, Maggy De Coster, a publié plus d’une vingtaine d’ouvrages, tous genres confondus. Après avoir fait son stage à Radio France – Hérault, elle a travaillé pour le Journal de l’Ariège et interviewé plusieurs personnalités dont Danielle Mitterrand, elle est rédactrice et membre du comité Scientifique de la revue féministe universitaire Le Pan Poétique de Muses et essayiste de presse. Ses poèmes sont traduits en 10 langues et publiés dans des revues et anthologies universitaires en France et à l’étranger.

En 2000, elle fonde la revue et association littéraire Le Manoir des Poètes. Elle intervient au lycée dans le cadre des forums sur les métiers de la presse. Elle est sociétaire de la Société des Gens de lettres (SGDL), membre de la SOFIA et du P.E.N. Club français. Elle fut membre du Conseil d’Administration de la Société des Poètes Français pendant 9 ans et rédactrice en chef de sa revue, l’Agora, pendant 2 ans. Elle a obtenu plusieurs prix et distinctions en France et à l’étranger, dont le Premier prix de Poésie de L’Académie Internationale Il Convivio en Sicile.

Elle est régulièrement invitée en Amérique latine à représenter la France en tant que journaliste, écrivain et conférencière et Le Collège Daniel Octavio Crespo de Panama lui a décerné le Diplôme d’Honneur et Mérite en 2012. Trois de ses publications ont fait l’objet de mémoire de licence et de master à L’Université de Cagliari en Sardaigne, sous la direction du Professeur Mario SELVAGGIO. Elle a traduit en français plusieurs poètes et romanciers latino-américains et aussi une quarantaine de poètes français en espagnol réunis dans une anthologie et présentée à la Maison de l’Amérique latine.

« Des mots d’élan qui brûlent, soufflent et qui battent. C’est ma façon de toucher à ces coutures délicates qui tiennent l’amour intact et debout. Multipliant les angles et modulant la lumière, je convoque ici la mémoire de chacun – celle de la peau. À lire autant de sensualité et de sensibilité, vous ouvrez une voie, m’écrivait le poète Guillevic. »

Publications :

Aimer le dire ( Maelström, 2014), de quatre recueils publiés chez L’Arbre à paroles : Aux arbres penchés (2006, 2e éd. 2014), Ce qui, la nuit (2012), Écoper la lumière (2015) , Force est d’écrire aimer (2017).

Également auteur d’un récit poétique de voyage, Pétra, s’égarer vers le ciel (Tertium, 2014).

Force est d’écrire aimer (extrait) :

(…) Plaise à Dieu que ce feu qui me brûle, m’emporte

Même si j’ai peur du noir qui, du coup,

M’entoure Étouffe

Et me force à brûler – Peut-être pour rien

–

Je t’aime depuis longtemps

Bien plus que je

Ne l’imagine

J’ai besoin que tu

M’aides à te

le dire,

À jubiler.

________________________________________

Références des sites internet et contacts des invités :

Site de Maggy De Coster

Site du Manoir des poètes

Email : poesie.anacreontique@yahoo.fr

Site d’Emeric de Monteynard

Email : emericdemonteynard@noos.fr

Site de la Maison de la poésie d’Amay

Email : editions@maisondelapoesie.co

Émission animée par Nathalie Cousin et Michel Cousin à la technique.

Voir aussi le site de l’Ouvre Boîte à Poèmes.