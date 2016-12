Mamy blue Nicoletta Adieu Venise provençale Sand Bara

Des chansons accompagnées à l’accordéon Tu es partout par Damia, Une fille aux yeux clairs par Sardou, etc. Et les histoires de Mamy blue interprétée par Nicoletta Adieu Venise provençale par Sand Bara, etc. Une émission culturelle et anthologique présentée par Ignace et enregistrée avec des chansons françaises.

Rediffusion de l’émission du 11 février 2016. Et participez en direct au 01 34 12 12 22 au téléphone le lundi entre 10 à 11 h

Présentation d’Ignace Rak.