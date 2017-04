Manifeste animaliste avec Corine Pelluchon, philosophe

Corine Pelluchon, professeure de Philosophie à l’université Paris-Est-Marne-La-Vallée.

Spécialiste de philosophie morale et politique et d’éthique appliquée : éthique médicale et biomédicale ; éthique et politique de l’animalité ; éthique et politique de l’environnement.

Autour de son dernier ouvrage : Manifeste animaliste. Politiser la cause animale.