Manon Lescaut, opéra de Puccini : 1ère partie

En France au 18ème siècle. Selon le souhait de son père, la jeune et belle Manon doit entrer au couvent. Alors qu’elle attend la calèche qui doit l’y emmener, elle fait la connaissance de Géronte de Ravoir, fermier général et de des Grieux, dont elle tombe amoureuse.

Malgré cet amour, la jeune femme ne supporte pas le style de vie que lui offre des Grieux ; son penchant pour le luxe et la richesse lui font choisir de se laisser entretenir par le fermier général en s’entourant de la protection et de la fortune de ce dernier. Mais n’arrivant pas à oublier des Grieux qu’elle a revu, elle est dénoncée par Géronte de Ravoir qui l’accuse de prostitution et de vol.

Présenté par Maïthé et Bernard Ventre.