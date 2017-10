Manon, opéra de Massenet – 1ère partie

Le cycle Massenet se poursuit sur IDFM Radio Enghien. Après Hérodiade, Allons à l’opéra, la nouvelle émission du vendredi vous propose la 1ère partie de Manon, opéra en 5 actes.

Pour résumer l’action : Manon doit être conduite au couvent par son cousin Lescaut qui l’attend dans une auberge à Amiens. A peine descendue de la diligence d’Arras, elle attire déjà tous les regards et suscite toutes les convoitises. Le chevalier des Grieux succombe immédiatement à son charme.

Un coup de foudre immédiat conduit les deux jeunes gens à prendre la fuite pour aller vivre leur idylle à Paris. Malheureusement, leur modeste existence déplaît à Manon, qui, grisée par le luxe et les plaisirs qu’on lui promet, n’hésite pas à trahir l’amour et les serments de des Grieux pour céder aux promesses et se jeter dans les bras du riche M. de Brétigny qui lui offre une vie festive et brillante.

Les principaux interprètes : Angela Gheorghiu (Manon), Roberto Alagna (le chevalier des Grieux), Earle Patriarco (Lescaut), José Van Dam (le comte des Grieux).

Allons à l’opéra, présenté par Bernard Ventre et Maïthé.