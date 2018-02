Mara Pedro, la jeunesse du FADO sur IDFM

Pequena na idade mas com a experiência e maturidade de mais de 10 anos em palcos pelo mundo, Mara Pedro tem actualmente 19 anos e o seu amor pelo fado começou com apenas 4 anos de idade, quando ouviu pela primeira vez a voz da grande fadista Amália Rodrigues, numa barraquinha de feira popular em Aveiro. O que a diferencia das demais fadistas é ausência de influências familiares, ou pessoas relacionadas com o fado, durante a sua infância. A sua voz, estranhamente madura, desde tenra idade, surpreende quem a ouve. No palco, a sua simplicidade e empatia com o seu público, que gosta de sentir próximo e olhar nos olhos, expressa o seu canto, através do sorriso que a caracteriza.

Algumas datas :

– Aos 4 anos , fez a sua primeira apresentação numa conferência médica, no auditório da cidade da Guarda.

– Aos 9 anos, sagrou-se vencedora absoluta, no Festival da Canção “Clave de Prata” em Lisboa, com a canção inédita, POVO INTEMPORAL, com melhor letra, melhor música e melhor interpretação, sendo a música criada por Mara Pedro e interpretada ao piano por José Carmo.

– Aos 10 anos , no Coliseu do Porto, cantou ao lado de Maria da Fé, no aniversário dos 50 anos de carreira da fadista. A seguir venceu o prémio ARTISTA REVELAÇÃO, em Armação de Pera, Algarve.

– Aos 11 anos, editou o seu 1.º Álbum: DOCE FADO

– Aos 12 anos, realiza o seu primeiro concerto internacional em Paris

– Aos 15 anos; apresentou o seu 3.º Álbum FADO SORRISO, que é reconhecido pelo Ministério da Economia, como um produto português de grande qualidade musical, certificado pelo selo PORTUGAL SOU EU;

– Em 2017, ganhou o PRÉMIO INTERNACIONAL DA MÚSICA PORTUGUESA nos EUA, IPMA (Internacional Portuguese Music Awards) com o FADO SORRISO do seu 3.º albúm, Best Fado Performance.

Un linda voz que vos dá encontro este sabado (10/02) a partir das 14h00 em direto de Paris, no programa Voz de Portugal na IDFM. Un jeune âge mais une expérience et une maturité indéniable, plus de 10 ans de scènes à travers le monde, Mara Pedro (19 ans) a été séduite par le Fado dès l'âge de 4 ans, quand elle entendit pour la première fois la voix de la grande Fadiste Amalia Rodrigues, dans un stand de la Foire Populaire de Aveiro.

Sur scène, sa simplicité et son empathie avec son public, s’exprime dans son chant à travers le sourire qui la caractérise.

En quelques dates :

– à l’âge de 4 ans, elle réalise son premier spectacle lors d’une conférence médicale à Guarda (Portugal)

– à l’âge de 9 ans, elle est remporte le Festival de la Chanson « Clave de Prata » de Lisbonne, avec une chanson inédite « Povo Intemporal » qui lui permet de remporter 3 titres (meilleure interprétation, lettre et musique).

– à l’âge de 10 ans : elle chanta au côté de Maria da Fê au Coliseu do Porto à l’occasion des 50 ans de carrière de la fadiste. Puis remporta de nombreux concours, notamment celui de l’Artiste Révélation à l’Algarve.

– à l’âge de 11 ans, elle sortie son premier album « Doce Fado »

– à l’âge de 12 ans, elle réalisa son premier concert à Paris.

– à 15 ans, son 3ème album « Fado Sorriso » sorti dans les bacs et fût reconnu par la Ministère de l’Économie, comme produit portugais de grande qualité musical, certifié par le programme « Portugal Sou Eu ».

Puis elle enchaîna de nombreux concerts à travers le monde, notamment au Brésil et aux Etats-Unis. En 2017, elle remporta le prix International de la Musique Portugaise lors du concours IPMA (Internacional Portuguese Music Awards) avec son 3ème album Fado Sorriso.

Rendez-vous, ce samedi 10 février à partir de 14h00 sur IDFM pour découvrir cette talentueuse chanteuse de Fado.