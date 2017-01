Maroussia Gentet, pianiste et Michèle Dupuis-Scandella, chef de choeur

IDFM Radio Enghien reçoit au cours de cette Ballade Musicale deux artistes dont Maroussia Genet qui est une jeune pianiste, un talent prometteur et Michèle Dupuis-Scandella qui est Chef de chœur, une musicienne accomplie qui vit dans le Val-d’Oise.

Maroussia Gentet intègre à 13 ans le Conservatoire National Supérieure de Lyon dans la classe de Géry Moutier et obtient l’obtention de son bac scientifique deux ans plus tard. Entre 2012 et 2014, elle poursuit ses études au Conservatoire National Supérieur et de Danse de Paris dans le cadre du cycle d’Artiste Interprète durant lequel elle reçoit le prix Blüthner et réalise un projet sur les influences musicales d’Henri Dutilleux.

A l’occasion de la sortie du disque Dutilleux, œuvres pour piano au label Passavant Music avec le soutien de l’association Assophie, Maroussia Gentet donnera un récital mardi 24 janvier à 20h au Goethe Institut de Paris avec au programme: Szymanowski – Les Masques op.34 (extrait) – de Schubert : Trois Klavierstücke D 946 – De Dutilleux : Sonate pour piano.

Michèle Dupuis-Scandella étudie le piano à Chartres puis au Conservatoire de Versailles. Elle étudie l’orgue à l’église Saint-Pierre de Chartres et passe les examens du Concours national de Musique de Paris. Passionnée de pédagogie, elle suit les stages de pédagogie musicale organisés par le Ministère ses Affaires Culturelles.

Désormais retraitée de l’éducation Nationale, elle fut professeur d’éducation Musicale et de chant choral pendant 25 ans à la Maison d’éducation de la légion d’Honneur de Saint Germain en Laye Elle assure la direction de Chœurs du Pays de France de 1994 à 2004. Parallèlement, elle dirige l’Ensemble Choral de l’Isle-Adam depuis plus de 20 ans et revient à la tête des chœurs du Pays de France. Elle a toujours eu la musique au centre de sa vie.